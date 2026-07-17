Verification

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2026 Rebels Football
|Sun, Sept. 6
|vs Louisville, Nashville
|6:30 PM, ABC
|Sat, Sep 12
|vs Charlotte
|6:45 PM, ESPN2/SECN
|Sat, Sep 19
|LSU
|6:30 PM, ABC
|Sat, Sep 26
|@ Florida
|TBD
|Sat, Oct 10
|@ Vanderbilt
|TBD
|Sat, Oct 17
|Missouri
|TBD
|Sat, Oct 24
|@ Texas
|TBD
|Sat, Oct 31
|vs Auburn
|TBD
|Sat, Nov 7
|vs Georgia
|TBD
|Sat, Nov 14
|@ Oklahoma
|TBD
|Sat, Nov 21
|vs Wofford
|TBD
|Sat, Nov 28
|vs Mississippi State
|11:00 AM, ABC