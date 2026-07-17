Verification

BY Andy Hodges

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2026 Rebels Football

Sun, Sept. 6vs Louisville, Nashville6:30 PM, ABC
Sat, Sep 12vs Charlotte6:45 PM, ESPN2/SECN
Sat, Sep 19LSU6:30 PM, ABC
Sat, Sep 26@ FloridaTBD
Sat, Oct 10@ VanderbiltTBD
Sat, Oct 17MissouriTBD
Sat, Oct 24@ TexasTBD
Sat, Oct 31vs AuburnTBD
Sat, Nov 7vs GeorgiaTBD
Sat, Nov 14@ OklahomaTBD
Sat, Nov 21vs WoffordTBD
Sat, Nov 28vs Mississippi State11:00 AM, ABC

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