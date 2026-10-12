Ole Miss reveals basketball representatives for SEC Tipoff ’27

The 2026 college football season is in full swing, but the beauty of college sports is that there’s rarely just one major season going on.
And the 2026-27 men’s and women’s college basketball seasons are right around the corner, with Ole Miss teams holding their preseason exhibitions just a couple of days before Halloween.
As with most televised college sports, the start of an upcoming season is announced with media days and the SEC’s annual basketball media days begin Tuesday.
SEC Tipoff ’27 will open up in Birmingham, Ala. at 9 a.m. on SEC Network.
Ole Miss women’s basketball head coach Yolett McPhee-McCuin, along with key players Talaysia Cooper, Lauren Jacobs and Jada Richard will take to the stage Tuesday morning.
Men’s head coach Chris Beard, Budd Clark, Patton Pinkins, and Roman Siulepa will represent the Ole Miss men’s basketball team.
McPhee-McCuin will take to the main stage at 11:50 a.m. on SECN+. Cooper, Jacobs and Richard will be available starting at 12:05 p.m.
Beard will take to the main stage at 12:50 p.m. on SECN+ with Clark, Pinkins and Siulepa’s availabilities beginning at 1:05 p.m.
SEC Tipoff ‘27 Attendees
Alabama
- Men’s Basketball | Coach: Nate Oats | Players: Amari Allen, Drew Fielder, Brandon Garrison
- Women’s Basketball | Coach: Pauline Love | Players: Ace Austin, Paris Bradley, Naomi Jones
Arkansas
- Men’s Basketball | Coach: John Calipari | Players: Cooper Bowser, Billy Richmond III
- Women’s Basketball | Coach: Kelsi Musick | Players: Jianna Morris, Emily Robinson
Auburn
- Men’s Basketball | Coach: Steven Pearl | Players: Kevin Overton, Tahaad Pettiford
- Women’s Basketball | Coach: Larry Vickers | Players: Kaitlyn Duhon, Ja’Mia Harris
Florida
- Men’s Basketball | Coach: Todd Golden | Players: Rueben Chinyelu, Alex Condon, Thomas Haugh
- Women’s Basketball | Coach: Tammi Reiss | Players: Vanessa Harris, Kiyomi McMiller, Jade Weathersby
Georgia
- Men’s Basketball | Coach: Mike White | Players: Blue Cain, Marcus “Smurf” Millender
- Women’s Basketball | Coach: Ayla Guzzardo | Players: Aubrey Beckham, Jordana Codio
Kentucky
- Men’s Basketball | Coach: Mark Pope | Players: Zoom Diallo, Milan Momcilovic, Malachi Moreno
- Women’s Basketball | Coach: Kenny Brooks | Players: Asia Boone, Clara Strack
LSU
- Men’s Basketball | Coach: Will Wade | Players: Abdi Bashir Jr., Mo Dioubate
- Women’s Basketball | Coach: Kim Mulkey | Players: MiLaysia Fulwiley, ZaKiyah Johnson, Mikaylah Williams
Mississippi State
- Men’s Basketball | Coach: Chris Jans | Players: Thomas Bassong, Josh Hubbard, RJ Johnson
- Women’s Basketball | Coach: Sam Purcell | Players: Reese Beaty, Madison Francis, Favour Nwaedozi
Missouri
- Men’s Basketball | Coach: Dennis Gates | Players: Toni Bryant, Jason Crowe Jr., Bryson Tiller
- Women’s Basketball | Coach: Kellie Harper | Players: Nevaeh Caffey, McKenzie Mathurin, Grace Slaughter
Ole Miss
- Men’s Basketball | Coach: Chris Beard | Players: Adam “Budd” Clark, Patton Pinkins, Roman Siulepa
- Women’s Basketball | Coach: Yolett McPhee-McCuin | Players: Talaysia Cooper, Lauren Jacobs, Jada Richard
Oklahoma
- Men’s Basketball | Coach: Porter Moser | Players: Xzayvier Brown, Pop Isaacs, Derrion Reid
- Women’s Basketball | Coach: Jennie Baranczyk | Players: Aaliyah Chavez, Sahara Williams
South Carolina
- Men’s Basketball | Coach: Lamont Paris | Players: Camden Heide, Kory Mincy, Jakub Nečas
- Women’s Basketball | Coach: Dawn Staley | Players: Joyce Edwards, Chloe Kitts, Jordan Lee
Tennessee
- Men’s Basketball | Coach: Rick Barnes | Players: DeWayne Brown II, Terrence Hill Jr., Tyler Lundblade
- Women’s Basketball | Coach: Kim Caldwell | Players: Kaylene Smikle, Rylie Theuerkauf
Texas
- Men’s Basketball | Coach: Sean Miller | Players: Isaiah Johnson, David Punch, Matas Vokietaitis
- Women’s Basketball | Coach: Vic Schaefer | Players: Madison Booker, Breya Cunningham, Bryanna Preston
Texas A&M
- Men’s Basketball | Coach: Bucky McMillan | Players: PJ Haggerty, Mackenzie Mgbako
- Women’s Basketball | Coach: Joni Taylor | Players: Salese Blow, Kailyn Gilbert, Janae Kent
Vanderbilt
- Men’s Basketball | Coach: Mark Byington | Players: Chandler Bing, Tyler Tanner
- Women’s Basketball | Coach: Shea Ralph | Players: Mikayla Blakes, Aubrey Galvan
SEC Tipoff ’27 Schedule
(All times Central)
Tuesday
- 9 a.m. – SEC Now: SEC Tipoff
- 9:05 a.m. – Auburn Men’s Head Coach Steven Pearl
- 9:35 a.m. – LSU Men’s Head Coach Will Wade
- 10:05 a.m. – Auburn Women’s Head Coach Larry Vickers
- 10:35 a.m. – LSU Women’s Head Coach Kim Mulkey
- 11:20 a.m. – Alabama Women’s Head Coach Pauline Love
- 11:50 a.m. – Ole Miss Women’s Head Coach Yolett McPhee-McCuin
- 12:20 p.m. – Alabama Men’s Head Coach Nate Oats
- 12:50 p.m. – Ole Miss Men’s Head Coach Chris Beard
- 1:35 p.m. – Oklahoma Men’s Head Coach Porter Moser
- 2:05 p.m. – South Carolina Men’s Head Coach Lamont Paris
- 2:35 p.m. – Oklahoma Women’s Head Coach Jennie Baranczyk
- 3:05 p.m. – South Carolina Women’s Head Coach Dawn Staley
- 3:50 p.m. – Tennessee Women’s Head Coach Kim Caldwell
- 4:20 p.m. – Vanderbilt Women’s Head Coach Shea Ralph
- 4:50 p.m. – Tennessee Men’s Head Coach Rick Barnes
- 5:20 p.m. – Vanderbilt Men’s Head Coach Mark Byington
Wednesday
- 9 a.m. – SEC Now: SEC Tipoff
- 9:05 a.m. – Florida Men’s Head Coach Todd Golden
- 9:35 a.m. – Missouri Men’s Head Coach Dennis Gates
- 10:05 a.m. – Florida Women’s Head Coach Tammi Reiss
- 10:35 a.m. – Missouri Women’s Head Coach Kellie Harper
- 11:20 a.m. – Kentucky Women’s Head Coach Kenny Brooks
- 11:50 a.m. – Texas Women’s Head Coach Vic Schaefer
- 12:20 p.m. – Kentucky Men’s Head Coach Mark Pope
- 12:50 p.m. – Texas Men’s Head Coach Sean Miller
- 1:35 p.m. – Texas A&M Men’s Head Coach Bucky McMillan
- 2:05 p.m. – Mississippi State Men’s Head Coach Chris Jans
- 2:35 p.m. – Texas A&M Women’s Head Coach Joni Taylor
- 3:05 p.m. – Mississippi State Women’s Head Coach Sam Purcell
- 3:50 p.m. – Arkansas Women’s Head Coach Kelsi Musick
- 4:20 p.m. – Georgia Women’s Head Coach Ayla Guzzardo
- 4:50 p.m. – Arkansas Men’s Head Coach John Calipari
- 5:20 p.m. – Georgia Men’s Head Coach Mike White