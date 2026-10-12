Ole Miss reveals basketball representatives for SEC Tipoff ’27

The 2026 college football season is in full swing, but the beauty of college sports is that there’s rarely just one major season going on.

And the 2026-27 men’s and women’s college basketball seasons are right around the corner, with Ole Miss teams holding their preseason exhibitions just a couple of days before Halloween.

As with most televised college sports, the start of an upcoming season is announced with media days and the SEC’s annual basketball media days begin Tuesday.

SEC Tipoff ’27 will open up in Birmingham, Ala. at 9 a.m. on SEC Network.

Ole Miss women’s basketball head coach Yolett McPhee-McCuin, along with key players Talaysia Cooper, Lauren Jacobs and Jada Richard will take to the stage Tuesday morning.

Men’s head coach Chris Beard, Budd Clark, Patton Pinkins, and Roman Siulepa will represent the Ole Miss men’s basketball team.

McPhee-McCuin will take to the main stage at 11:50 a.m. on SECN+. Cooper, Jacobs and Richard will be available starting at 12:05 p.m.

Beard will take to the main stage at 12:50 p.m. on SECN+ with Clark, Pinkins and Siulepa’s availabilities beginning at 1:05 p.m.

Alabama

Men’s Basketball | Coach: Nate Oats | Players: Amari Allen, Drew Fielder, Brandon Garrison

Women’s Basketball | Coach: Pauline Love | Players: Ace Austin, Paris Bradley, Naomi Jones

Arkansas

Men’s Basketball | Coach: John Calipari | Players: Cooper Bowser, Billy Richmond III

Women’s Basketball | Coach: Kelsi Musick | Players: Jianna Morris, Emily Robinson

Auburn

Men’s Basketball | Coach: Steven Pearl | Players: Kevin Overton, Tahaad Pettiford

Women’s Basketball | Coach: Larry Vickers | Players: Kaitlyn Duhon, Ja’Mia Harris

Florida

Men’s Basketball | Coach: Todd Golden | Players: Rueben Chinyelu, Alex Condon, Thomas Haugh

Women’s Basketball | Coach: Tammi Reiss | Players: Vanessa Harris, Kiyomi McMiller, Jade Weathersby

Georgia

Men’s Basketball | Coach: Mike White | Players: Blue Cain, Marcus “Smurf” Millender

Women’s Basketball | Coach: Ayla Guzzardo | Players: Aubrey Beckham, Jordana Codio

Kentucky

Men’s Basketball | Coach: Mark Pope | Players: Zoom Diallo, Milan Momcilovic, Malachi Moreno

Women’s Basketball | Coach: Kenny Brooks | Players: Asia Boone, Clara Strack

LSU

Men’s Basketball | Coach: Will Wade | Players: Abdi Bashir Jr., Mo Dioubate

Women’s Basketball | Coach: Kim Mulkey | Players: MiLaysia Fulwiley, ZaKiyah Johnson, Mikaylah Williams

Mississippi State

Men’s Basketball | Coach: Chris Jans | Players: Thomas Bassong, Josh Hubbard, RJ Johnson

Women’s Basketball | Coach: Sam Purcell | Players: Reese Beaty, Madison Francis, Favour Nwaedozi

Missouri

Men’s Basketball | Coach: Dennis Gates | Players: Toni Bryant, Jason Crowe Jr., Bryson Tiller

Women’s Basketball | Coach: Kellie Harper | Players: Nevaeh Caffey, McKenzie Mathurin, Grace Slaughter

Ole Miss

Men’s Basketball | Coach: Chris Beard | Players: Adam “Budd” Clark, Patton Pinkins, Roman Siulepa

Women’s Basketball | Coach: Yolett McPhee-McCuin | Players: Talaysia Cooper, Lauren Jacobs, Jada Richard

Oklahoma

Men’s Basketball | Coach: Porter Moser | Players: Xzayvier Brown, Pop Isaacs, Derrion Reid

Women’s Basketball | Coach: Jennie Baranczyk | Players: Aaliyah Chavez, Sahara Williams

South Carolina

Men’s Basketball | Coach: Lamont Paris | Players: Camden Heide, Kory Mincy, Jakub Nečas

Women’s Basketball | Coach: Dawn Staley | Players: Joyce Edwards, Chloe Kitts, Jordan Lee

Tennessee

Men’s Basketball | Coach: Rick Barnes | Players: DeWayne Brown II, Terrence Hill Jr., Tyler Lundblade

Women’s Basketball | Coach: Kim Caldwell | Players: Kaylene Smikle, Rylie Theuerkauf

Texas

Men’s Basketball | Coach: Sean Miller | Players: Isaiah Johnson, David Punch, Matas Vokietaitis

Women’s Basketball | Coach: Vic Schaefer | Players: Madison Booker, Breya Cunningham, Bryanna Preston

Texas A&M

Men’s Basketball | Coach: Bucky McMillan | Players: PJ Haggerty, Mackenzie Mgbako

Women’s Basketball | Coach: Joni Taylor | Players: Salese Blow, Kailyn Gilbert, Janae Kent

Vanderbilt

Men’s Basketball | Coach: Mark Byington | Players: Chandler Bing, Tyler Tanner

Women’s Basketball | Coach: Shea Ralph | Players: Mikayla Blakes, Aubrey Galvan

(All times Central)

Tuesday

9 a.m. – SEC Now: SEC Tipoff

9:05 a.m. – Auburn Men’s Head Coach Steven Pearl

9:35 a.m. – LSU Men’s Head Coach Will Wade

10:05 a.m. – Auburn Women’s Head Coach Larry Vickers

10:35 a.m. – LSU Women’s Head Coach Kim Mulkey

11:20 a.m. – Alabama Women’s Head Coach Pauline Love

11:50 a.m. – Ole Miss Women’s Head Coach Yolett McPhee-McCuin

12:20 p.m. – Alabama Men’s Head Coach Nate Oats

12:50 p.m. – Ole Miss Men’s Head Coach Chris Beard

1:35 p.m. – Oklahoma Men’s Head Coach Porter Moser

2:05 p.m. – South Carolina Men’s Head Coach Lamont Paris

2:35 p.m. – Oklahoma Women’s Head Coach Jennie Baranczyk

3:05 p.m. – South Carolina Women’s Head Coach Dawn Staley

3:50 p.m. – Tennessee Women’s Head Coach Kim Caldwell

4:20 p.m. – Vanderbilt Women’s Head Coach Shea Ralph

4:50 p.m. – Tennessee Men’s Head Coach Rick Barnes

5:20 p.m. – Vanderbilt Men’s Head Coach Mark Byington

Wednesday