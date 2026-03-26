The Outside Noise: How Ole Miss Can Upset Mississippi State This Weekend

No. 6 Mississippi State comes to Swayze Field for a weekend rivalry series against No. 18 Ole Miss. Taylor Hodges gives his take on why the Rebels have a better chance at winning the series than some might think in the latest episode of The Outside Noise.
(Note: This video was recorded before Mississippi State announced Charlie Foster as its starting pitcher Friday’s game.)
Ole Miss Starting Pitchers (Projected)
Hunter Elliott, LHP
- Season Stats: 3-0, 3.48 ERA, 1.32 WHIP, 31 IP, 21 H, 13 R, 12 ER, 20 BB, 44 SO, 4 2B, 6 HR, .194 Opp. BA, 1 WP, 7 HBP
Cade Townsend, RHP
- Season Stats: 2-0, 0.92 ERA, 0.97 wHIP, 19.2 IP, 12 H, 3 R, 2 ER, 7 BB, 32 SO, 3 2B, 1 HR, .169 Opp. BA, 1 HBP
Wil Libbert, LHP
- Season Stats: 2-2, 6.41 ERA, 1.54 WHIP, 26.2 IP, 29 H, 20 R, 19 ER, 12 BB, 32 SO, 4 2B, 4 HR, .287 Opp. BA, 3 HBP, 1 BK
Notable Relief Pitchers
- Landon Waters: 0-1, 0.00 ERA, 1.18 WHIP, 9 app., 1 SV, 9.1 IP, 6 H, 1 R, 5 BB, 15 SO, 1 2B, .188 Opp. BA, 2 WP
- JP Robertson: 2-1, 2.93 ERA, 1.24 WHIP, 9 app. 15.1 IP, 13 H, 7 R, 5 ER, 6 BB, 22 SO, 3 2B, .232 Opp.BA, 1 HBP
- Landon Koenig: 1-0, 4.35 ERA, 1.74 WHIP, 8 app., 2 SV, 10.1 IP, 16 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 17 SO, 3 2B, 1 HR, .348 Opp. BA
- Taylor Rabe: 3-0, 2.00 ERA, 0.78 WHIP, 6 app., 2 SV, 18 IP, 12 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 24 SO, 1 2B, 1 HR, .188 Opp. BA, 2 WP, 2 HBP
- Grayson Gibson: 1-1, 2.25 ERA, 0.75 WHIP, 6 app. 12 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 11 SO, 2 2B, .132 Opp. BA, 4 HBP
Mississippi State Starting Pitchers
Charlie Foster, LHP
- Season Stats: 0-0, 5.11 ERA, 2.03 WHIP, 8 app, 3 GS, 12.1 IP, 13 H, 9 R, 7 ER, 12 BB, 16 SO, 2 2B, 1 HR, .265 Opp. BA, 1 HBP
Tomas Valincius, LHP
- Season Stats: 5-0, 1.04 ERA, 0.87 WHIP, 34.2 IP, 21 H, 6 R, 4 ER, 9 BB, 47 SO, 1 3B, 1 HR, .174 Opp. BA, 1 WP, 3 HBP
Duke Stone, RHP
- Season Stats: 4-0, 4.10 ERA, 0.99 WHIP, 26.1 IP, 21 H, 15 R, 12 ER, 5 BB, 37 SO, 3 2B, 1 3B, 5 HR, .216 Opp. BA, 1 WP, 6 HBP
— Mississippi State Baseball (@HailStateBB) March 26, 2026
Notable Relief Pitchers
- Dane Burns: 1-0, 0.00 ERA, .71 WHIP, 10 app., 5.2 IP, 4 BB, 7 SO, .000 Opp. BA, 1 WP, 1 HBP
- Maddox Webb: 0-0, 1.93 ERA, 1.39 WHIP, 10 app., 1 SV, 9.1 IP, 9 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 13 SO, .250 Opp. BA, 1 HBP
- Jack Gleason: 2-0, 1.93 ERA, .93 WHIP, 11 app. 14 IP, 9 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 25 SO, 2 2B, 2 HR, .180 Opp. BA, 4 HBP, 1 BK
- Ben Davis: 0-1, 4.91 ERA, .82 WHIP, 7 app., 3 SV, 14.2 IP, 10 H, 8 R, 8 ER, 2 BB, 18 SO, 3 2B, 1 3B, 1 HR, .189 Opp. BA, 5 HBP
- Brendan Sweeney: 0-0, 4.85 ERA, 1.15 WHIP, 8 app., 1 SV, 13 IP, 11 H, 8 R, 7 ER, 4 BB, 15 SO, 4 2B, 2 HR, .229 Opp. BA