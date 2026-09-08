Ole Miss baseball’s 2027 SEC schedule is set

The SEC handed Ole Miss its 2027 baseball roadmap on Tuesday, and as usual, it’s a reminder of how unforgiving this league is. Four weeks to get settled, 10 straight weeks of conference series, and a finish line that leads straight into the Hoover Met. It’s the same format, but the stakes always feel bigger when you finally see the dates on paper.
2027 SEC Baseball Schedule
March 19-21
- Texas A&M at Alabama
- Arkansas at Ole Miss
- Florida at Auburn
- Georgia at Kentucky
- Texas at LSU
- Missouri at Mississippi State
- Oklahoma at Tennessee
- Vanderbilt at South Carolina
March 25-28 (Thursday-Saturday series indicated with *)
- Alabama at Arkansas*
- Auburn at Oklahoma*
- Mississippi State at Georgia*
- Ole Miss at Vanderbilt*
- South Carolina at Texas*
- LSU at Florida
- Kentucky at Missouri
- Tennessee at Texas A&M
April 2-4
- Texas at Alabama
- Arkansas at Tennessee
- Missouri at Auburn
- Florida at South Carolina
- Georgia at Oklahoma
- Texas A&M at Kentucky
- Vanderbilt at LSU
- Ole Miss at Mississippi State
April 9-11
- Alabama at Missouri
- LSU at Arkansas
- Auburn at Georgia
- Mississippi State at Florida
- Kentucky at Vanderbilt
- South Carolina at Ole Miss
- Oklahoma at Texas A&M
- Tennessee at Texas
April 16-18
- South Carolina at Alabama
- Missouri at Arkansas
- Tennessee at Auburn
- Texas at Florida
- Vanderbilt at Georgia
- Kentucky at Oklahoma
- Ole Miss at LSU
- Texas A&M at Mississippi State
April 23-25
- Alabama at Ole Miss
- Arkansas at Texas
- Auburn at South Carolina
- Florida at Kentucky
- Georgia at Tennessee
- LSU at Texas A&M
- Mississippi State at Vanderbilt
- Oklahoma at Missouri
April 30-May 2
- Kentucky at Alabama
- Auburn at Arkansas
- Tennessee at Florida
- Georgia at LSU
- Missouri at Ole Miss
- Oklahoma at Mississippi State
- Texas A&M at South Carolina
- Vanderbilt at Texas
May 7-9
- Alabama at Georgia
- Arkansas at Texas A&M
- Ole Miss at Auburn
- Florida at Vanderbilt
- South Carolina at Kentucky
- LSU at Missouri
- Mississippi State at Tennessee
- Texas at Oklahoma
May 14-16
- Tennessee at Alabama
- Kentucky at Arkansas
- Auburn at Vanderbilt
- Georgia at Florida
- Mississippi State at LSU
- Oklahoma at Ole Miss
- Missouri at South Carolina
- Texas A&M at Texas
May 20-22
- Alabama at Auburn
- Arkansas at Mississippi State
- Florida at Missouri
- Texas at Georgia
- LSU at Kentucky
- Ole Miss at Texas A&M
- South Carolina at Oklahoma
- Vanderbilt at Tennessee
May 25-30
- SEC Tournament (Hoover, Ala.)