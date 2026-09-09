Steelers wide receiver D.K. Metcalf (4) runs after a catch during the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL game at M&T Bank Stadium on December 7, 2025 in Baltimore, MD. | Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire
Steelers wide receiver D.K. Metcalf (4) runs after a catch during the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL game at M&T Bank Stadium on December 7, 2025 in Baltimore, MD. | Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire

Where to watch 25 former Ole Miss players during NFL opening weekend

BY Taylor Hodges

The NFL season has arrived.

Seattle will open the season as the reigning Super Bowl champion on Wednesday against the New England Patriots featuring a pair of former Ole Miss players.

In all, there are 25 former Rebels on NFL active rosters including six rookies. Here’s when fans can see each one of them in action on the NFL’s opening weekend.

Wednesday

New England Patriots at Seattle Seahawks | 7:20 p.m. | NBC

Patriots

  • A.J. Brown, WR
  • Ben Brown, OL

Thursday

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams, Melbourne, Australia | 7:35 p.m. | Netflix

49ers

  • De’Zhaun Stribling, WR
  • Jordan Watkins, WR

Sunday

Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals | Noon | FOX

Bengals

  • Cedric Johnson, DE

New Orleans Saints at Detroit Lions | Noon | FOX

New York Jets at Tennessee Titans | Noon | CBS

Baltimore Ravens at Indianapolis Colts | Noon | CBS

Ravens

  • Tavius Robinson, OLB

Colts

  • Tahj Chambers, LB
  • Kapena Gushiken, S
  • Laquon Treadwell, WR

Atlanta Falcons at Pittsburgh Steelers | Noon | FOX

Falcons

  • Jared Ivey, LB

Steelers

  • DK Metcalf, WR

Chicago Bears at Carolina Panthers | Noon | FOX

Panthers

Princely Umanmielen, LB

Cleveland Browns at Jacksonville Jaguars | Noon | CBS

Browns

Sam Williams, DE

Buffalo Bills at Houston Texans | Noon | CBS

Bills

Dawson Knox, TE

Miami Dolphins at Las Vegas Raiders | 3:25 p.m. | FOX

Raiders

  • JJ Pegues, DT

Green Bay Packers at Minnesota Vikings | 3:25 p.m. | CBS

Washington Commanders at Philadelphia Eagles | 3:25 p.m. | FOX

Arizona Cardinals at Los Angeles Chargers | 3:25 p.m. | CBS

Cardinals

  • Walter Nolen III, DT
  • Jayden Williams, OL
  • Wydett Williams Jr., S

Chargers

  • Tre Harris, WR
  • Deane Leonard, CB

Dallas Cowboys at New York Giants | 7:20 p.m. | NBC

Cowboys

  • Jonathan Mingo, WR

Giants

  • Jaxson Dart, QB

Monday

Denver Broncos at Kansas City Chiefs | 7:15 p.m. | ESPN/ABC

Broncos

  • Evan Engram, TE
  • DJ Jones, DT

Chiefs

  • Diego Pounds, OL

Injured Reserve

  • Trey Amos, CB, Washington Commanders
  • Laremy Tunsil, OT, Washington Commanders

Practice Squad

  • Nick Broeker | OL | Buffalo Bills
  • Chance Campbell | LB | Philadelphia Eagles
  • AJ Finley | S | Seattle Seahawks
  • Deantre Prince | CB | Chicago Bears
  • Trey Washington | S | Indianapolis Colts
  • Harrison Wallace III | WR | Arizona Cardinals
  • Antwane Wells JR. | WR | Atlanta Falcons

2026 Rebels Football

Sun, Sept. 6vs Louisville, NashvilleW 41-38
Sat, Sep 12vs Charlotte6:45 PM, ESPN2/SECN
Sat, Sep 19LSU6:30 PM, ABC
Sat, Sep 26@ FloridaTBD
Sat, Oct 10@ VanderbiltTBD
Sat, Oct 17MissouriTBD
Sat, Oct 24@ TexasTBD
Sat, Oct 31vs AuburnTBD
Sat, Nov 7vs GeorgiaTBD
Sat, Nov 14@ OklahomaTBD
Sat, Nov 21vs WoffordTBD
Sat, Nov 28vs Mississippi State11:00 AM, ABC

HOTTYTODDY.COM HEADLINES