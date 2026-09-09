Where to watch 25 former Ole Miss players during NFL opening weekend

The NFL season has arrived.
Seattle will open the season as the reigning Super Bowl champion on Wednesday against the New England Patriots featuring a pair of former Ole Miss players.
In all, there are 25 former Rebels on NFL active rosters including six rookies. Here’s when fans can see each one of them in action on the NFL’s opening weekend.
Wednesday
New England Patriots at Seattle Seahawks | 7:20 p.m. | NBC
Patriots
- A.J. Brown, WR
- Ben Brown, OL
Thursday
San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams, Melbourne, Australia | 7:35 p.m. | Netflix
49ers
- De’Zhaun Stribling, WR
- Jordan Watkins, WR
Sunday
Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals | Noon | FOX
Bengals
- Cedric Johnson, DE
New Orleans Saints at Detroit Lions | Noon | FOX
New York Jets at Tennessee Titans | Noon | CBS
Baltimore Ravens at Indianapolis Colts | Noon | CBS
Ravens
- Tavius Robinson, OLB
Colts
- Tahj Chambers, LB
- Kapena Gushiken, S
- Laquon Treadwell, WR
Atlanta Falcons at Pittsburgh Steelers | Noon | FOX
Falcons
- Jared Ivey, LB
Steelers
- DK Metcalf, WR
Chicago Bears at Carolina Panthers | Noon | FOX
Panthers
Princely Umanmielen, LB
Cleveland Browns at Jacksonville Jaguars | Noon | CBS
Browns
Sam Williams, DE
Buffalo Bills at Houston Texans | Noon | CBS
Bills
Dawson Knox, TE
Miami Dolphins at Las Vegas Raiders | 3:25 p.m. | FOX
Raiders
- JJ Pegues, DT
Green Bay Packers at Minnesota Vikings | 3:25 p.m. | CBS
Washington Commanders at Philadelphia Eagles | 3:25 p.m. | FOX
Arizona Cardinals at Los Angeles Chargers | 3:25 p.m. | CBS
Cardinals
- Walter Nolen III, DT
- Jayden Williams, OL
- Wydett Williams Jr., S
Chargers
- Tre Harris, WR
- Deane Leonard, CB
Dallas Cowboys at New York Giants | 7:20 p.m. | NBC
Cowboys
- Jonathan Mingo, WR
Giants
- Jaxson Dart, QB
Monday
Denver Broncos at Kansas City Chiefs | 7:15 p.m. | ESPN/ABC
Broncos
- Evan Engram, TE
- DJ Jones, DT
Chiefs
- Diego Pounds, OL
Injured Reserve
- Trey Amos, CB, Washington Commanders
- Laremy Tunsil, OT, Washington Commanders
Practice Squad
- Nick Broeker | OL | Buffalo Bills
- Chance Campbell | LB | Philadelphia Eagles
- AJ Finley | S | Seattle Seahawks
- Deantre Prince | CB | Chicago Bears
- Trey Washington | S | Indianapolis Colts
- Harrison Wallace III | WR | Arizona Cardinals
- Antwane Wells JR. | WR | Atlanta Falcons