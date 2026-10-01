Rebels in the NFL: When every former Ole Miss player takes the field in Week 4

Week 4 in the NFL brings another full slate of former Rebels scattered across the league, from early‑morning kickoffs to Monday night. Here’s when every Ole Miss product takes the field this weekend.
Thursday
Pittsburgh Steelers (2-1) at Cleveland Browns (2-1) | 7:15 p.m. | Amazon Prime
Steelers
DK Metcalf, WR
- Season stats: 11 receptions, 98 yards, 1 TD
Browns
Sam Williams, DE
- Season stats: 9 tackles (3 solo, 6 assists)
Sunday
Indianapolis Colts (1-2) at Washington Commanders (1-2) | 8:30 a.m. | NFL Network
Colts
Tahj Chambers, LB
- Season stats: 2 tackles (2 solo)
Kapena Gushiken, S
- Season stats: 3 tackles (2 solo, 1 assist), 1 pass defended
Laquon Treadwell, WR
- Season stats: 4 receptions, 81 yards
New England Patriots (1-2) at Buffalo Bills (3-0) | Noon | CBS
Patriots
Ben Brown, OL
- Season stats: 2 games played, 0 starts
Bills
Dawson Knox, TE
- Season stats: 4 receptions, 17 yards, 1 TD; 1 rush, 0 yards
New York Jets (1-2) at Chicago Bears (2-1) | Noon | FOX
Jacksonville Jaguars (2-1) at Cincinnati Bengals (2-1) | Noon | CBS
Arizona Cardinals (1-2) at New York Giants (2-1) | Noon | CBS
Cardinals
Walter Nolen III, DT
- Season stats: 4 tackles (0 solo, 4 assists)
Jayden Williams, OL
- Season stats: 3 games played, 0 starts
Wydett Williams Jr., S
- Season stats: 2 tackles (1 solo, 1 assist)
Los Angeles Rams (1-2) at Philadelphia Eagles (2-1) | Noon | FOX
Eagles
Elijah Moore, WR
- Season stats: n/a
Green Bay Packers (1-2) at Tampa Bay Buccaneers (0-3) | Noon | FOX
Tennessee Titans (0-3) at Baltimore Ravens (2-1) | Noon | CBS
Ravens
Tavius Robinson, OLB
- Season stats: 7 tackles (4 solo, 3 assists), 2 sacks, 1 pass defended
Dallas Cowboys (1-2) at Houston Texans (0-3) | Noon | FOX
Cowboys
Jonathan Mingo, WR
- Season stats: 1 reception, 10 yards
Miami Dolphins (0-3) at Minnesota Vikings (3-0) | 3:05 p.m. | FOX
Kansas City Chiefs (3-0) at Las Vegas Raiders (3-0) | 3:25 p.m. | CBS
Chiefs
Diego Pounds, OL
- Season stats: n/a
Raiders
JJ Pegues, DT
- Season stats: n/a
Denver Broncos (2-1) at San Francisco 49ers (3-0) | 3:25 p.m. | CBS
Broncos
Evan Engram, TE
- Season stats: 5 receptions, 60 yards, 1 TD
49ers
Jordan Watkins, WR
- Season stats: 2 receptions, 60 yards
Los Angeles Chargers (0-3) at Seattle Seahawks (2-1) | 3:25 p.m. | CBS
Chargers
Tre Harris, WR
- Season stats: 10 receptions, 149 yards
Deane Leonard, CB
- Season stats: n/a
Detroit Lions (2-1) at Carolina Panthers (1-2) | 7:20 p.m. | NBC
Panthers
Princely Umanmielen, LB
- Season stats: 8 tackles (5 solo, 3 assists), 2 sacks
Monday
Atlanta Falcons (1-2) at New Orleans Saints (1-2) | 7:15 p.m. | ESPN
Falcons
Jared Ivey, LB
- Season stats: 2 tackles (2 assists)
Injured Reserve
- Trey Amos, CB, Washington Commanders
- A.J. Brown, WR, New England Patriots
- Jaxson Dart, QB, New York Giants
- De’Zhaun Stribling, WR, San Francisco 49ers
- Laremy Tunsil, OT, Washington Commanders
Practice Squad
- Nick Broeker, OL, Buffalo Bills
- Chance Campbell, LB, Philadelphia Eagles
- AJ Finley, S, Seattle Seahawks
- Deantre Prince, CB, Chicago Bears
- John Saunders Jr., S, New York Jets
- Trey Washington, S, Indianapolis Colts
- Harrison Wallace III, WR, Arizona Cardinals
- Antwane Wells Jr., WR, Atlanta Falcons