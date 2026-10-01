Steelers wide receiver D.K. Metcalf (4) runs after a catch during the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL game at M&T Bank Stadium on December 7, 2025 in Baltimore, MD. | Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire
Steelers wide receiver D.K. Metcalf (4) runs after a catch during the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL game at M&T Bank Stadium on December 7, 2025 in Baltimore, MD. | Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire

Rebels in the NFL: When every former Ole Miss player takes the field in Week 4

BY Taylor Hodges

Week 4 in the NFL brings another full slate of former Rebels scattered across the league, from early‑morning kickoffs to Monday night. Here’s when every Ole Miss product takes the field this weekend.

Thursday

Pittsburgh Steelers (2-1) at Cleveland Browns (2-1) | 7:15 p.m. | Amazon Prime

Steelers

DK Metcalf, WR

  • Season stats: 11 receptions, 98 yards, 1 TD

Browns

Sam Williams, DE

  • Season stats: 9 tackles (3 solo, 6 assists)

Sunday

Indianapolis Colts (1-2) at Washington Commanders (1-2) | 8:30 a.m. | NFL Network

Colts

Tahj Chambers, LB

  • Season stats: 2 tackles (2 solo)

Kapena Gushiken, S

  • Season stats: 3 tackles (2 solo, 1 assist), 1 pass defended

Laquon Treadwell, WR

  • Season stats: 4 receptions, 81 yards

New England Patriots (1-2) at Buffalo Bills (3-0) | Noon | CBS

Patriots

Ben Brown, OL

  • Season stats: 2 games played, 0 starts

Bills

Dawson Knox, TE

  • Season stats: 4 receptions, 17 yards, 1 TD; 1 rush, 0 yards

New York Jets (1-2) at Chicago Bears (2-1) | Noon | FOX

Jacksonville Jaguars (2-1) at Cincinnati Bengals (2-1) | Noon | CBS

Arizona Cardinals (1-2) at New York Giants (2-1) | Noon | CBS

Cardinals

Walter Nolen III, DT

  • Season stats: 4 tackles (0 solo, 4 assists)

Jayden Williams, OL

  • Season stats: 3 games played, 0 starts

Wydett Williams Jr., S

  • Season stats: 2 tackles (1 solo, 1 assist)

Los Angeles Rams (1-2) at Philadelphia Eagles (2-1) | Noon | FOX

Eagles

Elijah Moore, WR

  • Season stats: n/a

Green Bay Packers (1-2) at Tampa Bay Buccaneers (0-3) | Noon | FOX

Tennessee Titans (0-3) at Baltimore Ravens (2-1) | Noon | CBS

Ravens

Tavius Robinson, OLB

  • Season stats: 7 tackles (4 solo, 3 assists), 2 sacks, 1 pass defended                                                                                                 

Dallas Cowboys (1-2) at Houston Texans (0-3) | Noon | FOX

Cowboys

Jonathan Mingo, WR

  • Season stats: 1 reception, 10 yards

Miami Dolphins (0-3) at Minnesota Vikings (3-0) | 3:05 p.m. | FOX

Kansas City Chiefs (3-0) at Las Vegas Raiders (3-0) | 3:25 p.m. | CBS

Chiefs

Diego Pounds, OL

  • Season stats: n/a

Raiders

JJ Pegues, DT

  • Season stats: n/a

Denver Broncos (2-1) at San Francisco 49ers (3-0) | 3:25 p.m. | CBS

Broncos

Evan Engram, TE

  • Season stats: 5 receptions, 60 yards, 1 TD

49ers

Jordan Watkins, WR

  • Season stats: 2 receptions, 60 yards

Los Angeles Chargers (0-3) at Seattle Seahawks (2-1) | 3:25 p.m. | CBS

Chargers

Tre Harris, WR

  • Season stats: 10 receptions, 149 yards

Deane Leonard, CB

  • Season stats: n/a

Detroit Lions (2-1) at Carolina Panthers (1-2) | 7:20 p.m. | NBC

Panthers

Princely Umanmielen, LB

  • Season stats: 8 tackles (5 solo, 3 assists), 2 sacks

Monday

Atlanta Falcons (1-2) at New Orleans Saints (1-2) | 7:15 p.m. | ESPN

Falcons

Jared Ivey, LB

  • Season stats: 2 tackles (2 assists)

Injured Reserve

  • Trey Amos, CB, Washington Commanders
  • A.J. Brown, WR, New England Patriots
  • Jaxson Dart, QB, New York Giants
  • De’Zhaun Stribling, WR, San Francisco 49ers
  • Laremy Tunsil, OT, Washington Commanders

Practice Squad

  • Nick Broeker, OL, Buffalo Bills
  • Chance Campbell, LB, Philadelphia Eagles
  • AJ Finley, S, Seattle Seahawks
  • Deantre Prince, CB, Chicago Bears
  • John Saunders Jr., S, New York Jets
  • Trey Washington, S, Indianapolis Colts
  • Harrison Wallace III, WR, Arizona Cardinals
  • Antwane Wells Jr., WR, Atlanta Falcons

2026 Rebels Football

Sun, Sept. 6vs Louisville, NashvilleW 41-38
Sat, Sep 12vs CharlotteW 41-9
Sat, Sep 19LSUW 32-24
Sat, Sep 26@ FloridaL, 52-28
Sat, Oct 10@ VanderbiltTBD
Sat, Oct 17MissouriTBD
Sat, Oct 24@ TexasTBD
Sat, Oct 31vs AuburnTBD
Sat, Nov 7vs GeorgiaTBD
Sat, Nov 14@ OklahomaTBD
Sat, Nov 21vs WoffordTBD
Sat, Nov 27vs Mississippi State11:00 AM, ABC

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